Imposto de Renda

Imposto de Renda: quais as penalidades por não apresentar da Declaração Final de Espólio?

Qual é o prazo para o pagamento do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital decorrente da transferência de bens e direitos do espólio para os herdeiros, nos casos em que esta é efetuada com base no valor de mercado dos bens? Como o inventariante deve proceder para levantar a restituição do IRPF de espólio? Como deve proceder o inventariante na hipótese de ocorrência de sobrepartilha após o trânsito em julgado da decisão judicial da partilha ou adjudicação e entrega da declaração final de espólio?