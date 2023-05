Governo autoriza concurso com 502 vagas para a Funai; veja detalhes

Um concurso com 502 vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foi autorizado pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O anúncio foi divulgado nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU)

Diversos cargos serão contemplados na seleção. Entre eles indigenista especializado, administrador, engenheiro, antropólogo e assistente social.

Segundo o documento, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria.

Nível Intermediário

Agente em Indigenismo - 152 vagas

Nível Superior

Administrador - 26 vagas

Antropólogo - 19 vagas

Arquiteto - 1 vaga

Arquivista - 1 vaga

Assistente Social - 21 vagas

Bibliotecário - 6 vagas

Contador - 12 vagas

Economista - 24 vagas

Engenheiro - 20 vagas

Engenheiro Agrônomo - 31 vagas

Engenheiro Florestal - 2 vagas

Estatístico - 1 vaga

Geógrafo - 4 vagas

Indigenista Especializado - 152 vagas

Psicólogo - 6 vagas

Sociólogo - 12 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais - 2 vagas

Técnico em Comunicação Social - 10 vagas

Outros concursos

A ministra havia divulgado o lançamento de um pacote de concursos com cerca de duas mil vagas para essa semana, contemplando também no primeiro bloco seleções para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), além de mais de 500 vagas para analistas que atenderão diversos ministérios.

Posteriormente, serão anunciados concursos para os ministérios da Educação, Planejamento e do Trabalho. Com expectativa de mais duas mil vagas até o fim do mês.

