Taxa do Lixo: Prefeitura e Câmara são notificadas em ação de inconstitucionalidade

O desembargador Durval Aires Filho determinou que a Prefeitura de Fortaleza e a Câmara Municipal sejam notificadas a se manifestar sobre a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, contra a cobrança da Taxa do Lixo. O magistrado deu cinco dias para as manifestações antes de decidir sobre o pedido de liminar. A informação foi antecipada pelo colunista do O POVO Carlos Mazza.

Sobre o assunto Dino pede investigação de possíveis práticas abusivas do Google

De olho em 2024, líder do PT na AL convida Evandro para se filiar ao partido

O desembargador também determinou notificação ao Governo do Estado, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE). O prazo para manifestação da PGE será de três dias.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durval Aires Filho salientou que a previsão de decisão unipessoal só se aplica em caso de "urgência excepcional", o que ele considerou não haver, pois a lei é de 21 de dezembro de 2022 e a ação só foi movida quatro meses depois, em 27 de abril de 2023.

A primeira parcela da Taxa do Lixo, ou cota única, venceu na última sexta-feira, 28.

Sobre o assunto 1º de maio: ato em Fortaleza defende aumento do salário mínimo e critica Taxa do Lixo

Lula anuncia política de reajuste do salário mínimo e isenção de IR

CNJ aposenta juiz federal por política partidária e volta a debater quarentena para a toga

Tags