Pleito de reajuste da conta de luz no Ceará será enviado até dezembro pela Enel

O estudo da concessionária de energia do Ceará, a Enel, com o pleito do reajuste tarifário de 2023 para a conta de luz no Estado será enviado entre o fim deste mês e dezembro à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A informação é da presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra Vieira. Ela é a entrevistada desta sexta-feira, 11 de novembro, para a rádio O POVO CBN e CBN Cariri.

Apesar de frisar que ainda não pode divulgar o pleito para o reajuste de abril de 2023, a presidente da empresa diz que a empresa tem realizado muitos investimentos, o que também entra no cálculo para avaliar a mudança tarifária.

Neste ano, o reajuste tarifário aprovado pela Aneel e implementado pela Enel no começo de 2022 foi de, em média, 24,85%.

O aumento na tarifa entrou em vigor a partir de abril. Mas, em julho, houve revisão para baixo dessa alta, tornando a conta de luz mais barata, com ressarcimento do valor a mais já pago pelos consumidores.

Além da Enel Ceará, outras doze distribuidoras de energia tiveram o reajuste de 2022 revisto e reduzido.

A redução da tarifa média de 24,85% seguiu o seguinte padrão:

Redução média geral de 3,01%

Redução média de 2,96% para consumidores conectados em alta tensão

Redução média de 3,02% para unidades de baixa tensão

