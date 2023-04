Imposto de Renda 2023: confira guia completo de como declarar

Sai ano, entra ano, e uma coisa não muda, que é a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda (IR). Veja como fazer a sua sem cometer erros

Uma frase famosa, atribuída ao político estadunidense Benjamin Franklin, diz que há apenas duas certezas na vida, que são a morte e os impostos. Pois bem, já que a segunda opção ainda é melhor do que a primeira, vamos dar as dicas sobre como funciona a declaração do Imposto de Renda 2023.

Saiba como fazer a declaração mais vantajosa para o seu caso e sem correr riscos de cometer algum erro. Fique ligado!



Imposto de Renda 2023: o que é e como funciona esse tributo?

Criado em 1922 pelo presidente Arthur Bernardes, o Imposto de Renda (IR) é um tributo federal que incide a cada ano sobre a renda, ou seja, sobre o que cada contribuinte ganha no período.

A intenção é de que os trabalhadores e empresas informem os ganhos anuais à Receita Federal, para que, no ano seguinte, o órgão analise se o valor cobrado é realmente o que é devido, de acordo com os rendimentos.



Qual a diferença entre IRPJ e IRPF?

O IRPF é o Imposto de Renda de Pessoa Física; já o IRPJ é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Eles são voltados para dois públicos diferentes, que são os contribuintes e as empresas, respectivamente.

No entanto, uma parte da população paga os dois tipos de imposto: quem tem um negócio precisa fazer o Imposto de Renda de Pessoa Física e também o Imposto de Renda da empresa (Pessoa Jurídica).



O que mudou no Imposto de Renda 2023?

A declaração do Imposto de Renda 2023 tem três principais novidades:

Prioridade na restituição



O contribuinte terá prioridade nos lotes de pagamento se usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição por meio do Pix, que é o meio de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central.

Declaração pré-preenchida está mais completa

A declaração do ano anterior vai fornecer mais informações para o preenchimento do IR 2023, tais como fontes pagadoras e bens. A importação das informações agiliza o processamento da declaração e reduz o risco da declaração apresentar inconsistências.

Atualização dos rendimentos de pensão alimentícia

Quem recebe pensão alimentícia não será mais tributado.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2023?

Precisam fazer a declaração do IR 2023 as pessoas que são contempladas em pelo menos uma das seguintes situações ocorridas em 2022. Veja quais são:

Quem recebeu rendimentos tributáveis (salários, aposentadorias, pensões e aluguéis) acima de R$ R$ 28.559,70 em 2022, ou cerca de R$ 2.380 por mês;

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte pagadora com valor acima de R$ 40 mil;

Quem obteve algum ganho de capital com a venda de bens;

Quem fez operações em bolsas de valores e assemelhadas e realizou somatório de vendas, inclusive isentas, superior a R$ 40 mil, assim como operações sujeitas à incidência do imposto;

Quem teve isenção de imposto na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua (imóvel rural que sem equipamentos,construções ou atividades) de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022



Qual o valor do Imposto de Renda para 2023? Confira tabela com alíquotas



A tabela estabelece faixas de renda e alíquotas de imposto correspondentes. Quanto maior a renda, maior será a alíquota aplicada.

Renda até R$ 1.903,98: isento de imposto de renda;

Renda entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65: alíquota de 7,5%;

Renda entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05: alíquota de 15%;

Renda entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68: alíquota de 22,5%;

Renda acima de R$ 4.664,68: alíquota máxima de 27,5%.

Caso um trabalhador ganhe R$ 3,5mil por mês, a alíquota de imposto será de 15% (R$ 354,80 mensais a ser pago).



Documentos necessários para declarar o IR 2023

Uma dica importante: antes de fazer a declaração, o ideal é separar todos os comprovantes e documentos necessários, o que vai facilitar o preenchimento. Veja aqui a relação dos documentos.

Como fazer a declaração do IR 2023? Veja passo a passo

Muitas pessoas vão preencher a declaração pela primeira vez neste ano. Siga as instruções e veja como preencher e enviar de forma rápida — basta seguir o passo a passo da própria Receita.



Pelo computador

É possível baixar o programa ou preencher a declaração online no computador. Para acessar, é preciso ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.

No celular

Disponível na Apple Store e Google Store, o usuário poderá baixar o aplicativo, preencher a declaração, receber alertas sobre o status e também fazer perguntas, dentre outros serviços.



Como funciona a isenção do Imposto de Renda em 2023?

Além das pessoas que não cumprem nenhum dos requisitos citados acima, também são isentas da declaração do IR 2023 aquelas que no ano passado receberam menos de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, como os salários, por exemplo.

Para ver todas as situações que preveem isenção, consulte o documento da Receita aqui.

Qual o prazo para fazer a declaração do IR?

O prazo para declarar o IR vai de 15 de março a 31 de maio.

Quais valores são deduzidos no IR 2023?

Os gastos com saúde, educação e previdência social podem ser deduzidos no Imposto de Renda, incluindo as despesas dos dependentes.

Como funcionam os lotes de restituição do Imposto de Renda?

A restituição é paga em lotes mensais – isso significa que, conforme agenda divulgada pela Receita Federal, a cada mês uma leva de contribuintes receberá parte do imposto de volta. Normalmente, são cinco lotes oficiais e os demais são os lotes residuais. Veja as datas para o IR 2023:

1º lote: 31/05/2023

2º lote:30/06/2023

3º lote:31/07/2023

4º lote:31/08/2023

5º lote:29/09/2023



O que acontece com quem não declarar o IR em 2023?

Os contribuintes que não entregarem a declaração de IRPF 2023 dentro do prazo poderão pagar multa, que corresponde a 1% ao mês sobre o valor devido, sendo R$ 165,74 o valor mínimo e 20% (do IR a pagar) o valor máximo.

É normal ter dúvidas na hora de preencher a declaração, mas nem sempre é preciso contratar os serviços de um profissional da Contabilidade, já que o próprio programa da Receita (assim como o site e aplicativo) são auto-explicativos.

Para saber mais sobre o IR 2023, acesse o canal de notícias Brasil no O POVO e também a seção de Economia.



