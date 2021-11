Gol retoma voos para Estados Unidos em 2022 e estuda data para Fortaleza

Articulista quinzenal do O POVO

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta quarta-feira, 10 de novembro, o retorno das operações para os Estados Unidos a partir de maio de 2022 e estuda datas para os voos partindo de Manaus e Fortaleza.

O aeroporto internacional de Brasília terá rota para Orlando em 13 de maio e para Miami quatro dias depois, em 17 de maio.

Pela empresa, desde novembro de 2018 há dois destinos em sua malha aérea internacional, que foi suspensa em março de 2020 em razão da pandemia.

As operações anunciadas terão quatro saídas semanais de ida e volta a partir de Brasília. Os voos para Orlando (13/05/22) decolam às 9h50min da capital federal e aterrissam na Flórida às 17h10min, às segundas, quartas, sextas e sábados, mesmos dias da volta, que se dá às 22h45min, com pouso às 7h35min no Brasil.

Já para Miami (17/05/22), a partida acontece às 10h e a chegada na cidade norte-americana, às 16h45min, sempre às terças, quintas, sábados e domingos. O retorno, nos mesmos dias da semana, às 21h30min, com pouso às 6h20min em Brasília.

Os bilhetes para Orlando e Miami já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Companhia, nas lojas da companhia nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

