Imposto de Renda 2023: é possível mandar declaração incompleta? Como agilizar na reta final?

Especialista afirma que é importante mandar a declaração, mesmo que pré-preenchida, pois o envio fora do prazo está sujeito a pagamento de multa

O prazo final para envio da declaração do Imposto de Renda 2023 vai até esta quarta-feira, 31, às 23h59min. Nessa reta final, é importante enviar as informação para a Receita Federal a fim de evitar o pagamento de multas.

Segundo o contador Levy Guedes, a Receita Federal disponibilizou a possibilidade de o contribuinte importar informações pré-preenchidas constantes na base federal por meio do portal Gov.Br, trazendo agilidade no preenchimento. A ferramenta ajuda também na conferência das informações.

“Se o cidadão enviar informações incompletas para o fisco, este correrá sério risco de cair na ‘malha fina’, recolher possíveis diferenças tributárias e, a depender das informações incompletas e a dimensão, poderá ser acusado de sonegação ou ocultação de patrimônio, crimes previstos na legislação brasileira”, afirma Guedes.

Portanto, é válido que os cidadãos devem regularizar suas documentações até o dia 31/05/2023, podendo importar a declaração pré-preenchida, revisá-la, e incluir demais informações obrigatórias, se necessário. Após este procedimento, é necessário transmiti-la.

O contador lembra que as principais Instituições de Ensino Superior do Ceará possuem o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (Rede NAF) em parceria com a Receita Federal e estão ajudando os cidadãos nesta reta final.

O contribuinte também tem a possibilidade de contratar um profissional da contabilidade para ajudá-lo.