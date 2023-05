Preço do gás cai no Ceará; veja de quanto foi a redução em cada segmento

O preço do gás no Ceará teve redução em todos os segmentos a partir de 1º de maio. A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) anunciou, nesta terça-feira, 2, a queda no gás comercial, residencial, automotivo e industrial.

A baixa segue uma redução anunciada pela Petrobras, que entrou em vigor no dia do trabalhador. Na ocasião, a empresa reduziu o preço do gás natural em até 8,1% para distribuidoras.

A maior refração anunciada pela Cegás foi no segmento comercial, em que a redução média da tarifa correspondeu a 8,11%. Em seguida, veio o residencial, com uma diminuição média de 7,67%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segmento automotivo, as tarifas do Gás Natural Veicular (GNV) diminuíram em 2,46%. O preço do metro cúbico fornecido pela distribuidora aos postos caiu de R$ 3,7994 para R$ 3,7058.

E por fim, no segmento industrial, que abrange empresas de pequeno a grande portes, a redução média foi 2,37%.

As reduções anunciadas só correspondem ao gás encanado, não afetando, assim, o valor do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.

Acumulado em 2023 chega a 20,44%

No acumulado do ano de 2023, a tarifa média de venda do segmento residencial diminuiu mais de R$ 1,10 em menos de cinco meses, representando 20,44 % de queda no período.

Os demais segmentos tiveram a mesma tendência nesses meses, a exemplo do setor comercial com uma redução em torno de 15%, assim como no segmento de cogeração com 11%, e 6,8% no segmento industrial.

Se for comparado o igual período do ano anterior, a tarifa de venda registrou uma redução de quase 30% no segmento residencial.

Já o preço do GNV vai depender de cada posto de combustível, já que a definição do preço na bomba é regida pela livre concorrência.

O presidente da Cegás, Miguel Nery, afirmou que a redução das tarifas de gás natural faz parte de um esforço da Companhia para estimular a atividade econômica, tendo em vista que o energético distribuído pela CEGÁS é um insumo importante para as principais cadeias produtivas do estado do Ceará, além de ser um compromisso do governo com o princípio da modicidade tarifária.

“No que depender da Cegás, a tarifa do gás natural será sempre a menor possível, respeitadas as regras e normativos que regem esse mercado”, disse.

Mais notícias de Economia

Tags