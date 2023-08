Teve aparelho digital roubado? Saiba como evitar golpes depois do susto

Além do prejuízo imediato, quando uma pessoa tem o aparelho celular roubado pode ser vítima de golpes financeiros e ataques cibernéticos, por conta do acesso que os criminosos possam vir a ter de dados pessoais e bancários armazenados em aplicativos.

Para alertar sobre tais riscos, o jornal O POVO escutou o especialista em cibersegurança, Marcos Simplicio, membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). A primeira dica que ele dá é ter uma senha forte, ou seja, que combine números, símbolos e letras. Nada de usar datas de aniversário ou nomes de pessoas ou lugares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais 5 dicas de segurança cibernética para empresas

Computação em nuvem e a relação com a segurança cibernética

Além disso, "é importante não deixar nenhum arquivo com senhas salvas no dispositivo, pois senão o furto fica fácil, em especial se isso for feito com a tela desbloqueada", lembra.

Para Simplicio, que é também professor da Universidade de São Paulo (USP), o uso de aplicativos que ocultam outros aplicativos, pastas cifradas para dados sigilosos e uso de senha bloqueável no chip também reduzem de forma significativa, a possibilidade de que o assaltante acesse essas informações. “Esse tipo de estratégia é recomendada até mesmo contra o chamado ‘sequestro do Pix’, ao esconder do bandido a existência do aplicativo”, destaca.

Mesmo quem não teve o celular roubado, contudo, pode ter seus dados acessados a partir de brechas nos dispositivos ou erros comuns que os usuários de smartphones e de aparelhos que se configurem como integrados à chamada internet das coisas (IoT, na sigla inglesa). "Um exemplo são os casos de câmeras de segurança invadidas no Brasil simplesmente por serem mal configuradas, com o usuário e a senha padrão do sistema, o que permite a invasão por parte de hackers”, cita.