Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação em Fortaleza fecha 2025 abaixo da média nacional

Inflação em Fortaleza desacelera e fecha 2025 abaixo da média nacional

A inflação na capital cearense encerrou 2025 em 4,06%, abaixo da média nacional, puxada pelo alívio nos alimentos e queda nos combustíveis
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A inflação oficial na Grande Fortaleza encerrou 2025 em desaceleração, com desempenho melhor do que o registrado no ano anterior e também abaixo da média nacional, puxada principalmente pelo alívio nos preços dos alimentos e pela queda dos combustíveis.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgado nesta sexta-feira, 9, evidencia que a capital cearense acumulou alta de 4,06% no ano, inferior aos 4,92% de 2024.

Em dezembro, a variação mensal foi de 0,17%, quase a metade do índice nacional no mesmo período (0,33%). Fortaleza responde por 3,23% do peso do IPCA nacional.

Apesar da desaceleração no último mês do ano, dezembro concentrou o maior índice acumulado entre todos os meses de 2025. Ainda assim, o resultado do período foi o menor desde 2021, considerando iguais meses de anos anteriores, conforme a série histórica do IBGE.

O mesmo movimento de arrefecimento foi observado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), índice que mede o custo de vida das famílias com renda de um a cinco salários mínimos.

Leia mais

O indicador fechou 2025 com alta de 4,05%, abaixo dos 4,76% registrados em 2024, após variação mensal de 0,14% em dezembro. No cálculo nacional do INPC, Fortaleza tem peso maior, de 5,16%.

Entre os grupos que mais pressionaram a inflação local, habitação teve alta acumulada de 5,81%, impulsionada principalmente pela energia elétrica residencial, que subiu 4,90% no ano, após deflação em 2024.

Em dezembro, porém, a energia apresentou queda de -2,43%, aliviando o índice mensal. Também pesou o reajuste de 9,75% na taxa de água e esgoto, em vigor desde novembro.

Leia mais

O grupo transportes acumulou alta moderada de 1,57%, influenciado pela deflação dos combustíveis (-1,62% no ano).

A gasolina caiu 1,48% e o óleo diesel recuou 6,11%, embora o transporte público tenha subido 3,59%. Já os combustíveis registraram queda de 0,81% em dezembro, ajudando a conter a inflação no fim do ano.

Alimentação e Bebidas na inflação

Em alimentação e bebidas, o acumulado foi de 3,04%, com forte contraste entre itens. Esse é o menor resultado da série histórica do grupo para os meses de dezembro, desde 2020, desconsiderando dezembro de 2023, quando havia registrado 1,11%.

No grupo, houve forte contraste entre os itens. A alimentação fora do domicílio registrou alta de 6,94%, o maior resultado da série histórica para os meses de dezembro desde 2020, exceto em 2021, quando atingiu 7,56%.

O indicador vem em trajetória de crescimento desde 2022. Também tiveram altas expressivas bebidas e infusões (21,29%) e hortaliças e verduras (11,65%).

Leia mais

Por outro lado, produtos básicos apresentaram quedas relevantes, como cereais, leguminosas e oleaginosas (-24,34%), arroz (-27,47%), laranja-pera (-39,16%), batata-inglesa (-19,10%), feijão-macáçar (-14,79%), farinha de mandioca (-10,59%) e alho (-9,36%).

Entre os itens com maior alta acumulada em 2025, destacam-se em ordem crescente:

  • Transporte por aplicativo (49,29%)
  • Café moído (43,05%)
  • Cebola (34,28%)
  • Chocolate e achocolatado em pó (26,66%)
  • Manga (23,18%)
  • Chocolate em barra e bombom (22,52%)
  • Bebidas e infusões (21,29%)
  • Joias (20,18%)
  • Mamão (19,32%)

Já entre os principais recuos de preços no ano, aparecem:

  • Laranja-pera (-39,16%)
  • Arroz (-27,47%)
  • Cereais, leguminosas e oleaginosas (-24,34%)
  • Batata-inglesa (-19,10%)
  • Feijão-macáçar (-14,79%)
  • Peixe palombeta (-11,43%)
  • Farinha de mandioca (-10,59%)
  • Utensílios de metal (-9,63%)
  • Ventilador (-9,51%)
  • Alho (-9,36%)

Leia mais

Outros grupos também tiveram impacto importante no orçamento das famílias. Saúde e cuidados pessoais subiu 7,12%, puxado por produtos óticos, higiene pessoal e serviços médicos, além do reajuste de 6,35% nos planos de saúde.

Educação acumulou alta de 6,28%, com destaque para cursos regulares e diversos. Despesas pessoais avançou 6,60%, enquanto comunicação teve a menor variação do ano (0,03%).

No comparativo regional, Fortaleza fechou 2025 com inflação inferior à média brasileira e a outras capitais, como Vitória (4,99%) e São Paulo (4,78%), indicando um custo de vida relativamente mais controlado ao longo do ano.

Leia mais

Inflação no cenário nacional e avaliação de especialistas

No Brasil, o IPCA fechou 2025 em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação de 4,5%, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em dezembro, o índice subiu 0,33%.

Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, o resultado confirma o cumprimento do principal objetivo da política monetária no ano, mas mantém desafios no horizonte.

Para ele, a inflação segue pressionada pelo setor de serviços, que avançou 0,70% em dezembro, com destaque para a alta de 12,6% nas passagens aéreas.

Os produtos industriais também contribuíram para o índice, com elevação de 0,48%, puxados por artigos de vestuário e de residência.

Leia mais

Por outro lado, Serrano ressalta que alimentação no domicílio e preços administrados ajudaram a conter a inflação no fim do ano.

O primeiro grupo subiu apenas 0,14%, enquanto o segundo registrou queda de 0,22%, influenciado principalmente pela redução de -2,4% na energia elétrica, após a mudança da bandeira tarifária para amarela em dezembro.

Na avaliação do economista, o cenário inflacionário brasileiro permanece marcado por serviços pressionados e bens sob controle, justificando a manutenção de uma política monetária restritiva por mais tempo.

A expectativa do Banco BMG é que o ciclo de alívio monetário tenha início apenas em março, com o Banco Central ainda focado em conduzir a inflação para mais perto da meta de 3%.

Entenda como a inflação dos alimentos nos EUA motivou a retirada das tarifas de Trump | O POVO NEWS

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

salário mínimo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar