Inflação em Fortaleza fecha 2025 abaixo da média nacional

A inflação oficial na Grande Fortaleza encerrou 2025 em desaceleração, com desempenho melhor do que o registrado no ano anterior e também abaixo da média nacional, puxada principalmente pelo alívio nos preços dos alimentos e pela queda dos combustíveis.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgado nesta sexta-feira, 9, evidencia que a capital cearense acumulou alta de 4,06% no ano, inferior aos 4,92% de 2024.

O indicador fechou 2025 com alta de 4,05%, abaixo dos 4,76% registrados em 2024, após variação mensal de 0,14% em dezembro. No cálculo nacional do INPC, Fortaleza tem peso maior, de 5,16%. Entre os grupos que mais pressionaram a inflação local, habitação teve alta acumulada de 5,81%, impulsionada principalmente pela energia elétrica residencial, que subiu 4,90% no ano, após deflação em 2024. Em dezembro, porém, a energia apresentou queda de -2,43%, aliviando o índice mensal. Também pesou o reajuste de 9,75% na taxa de água e esgoto, em vigor desde novembro.