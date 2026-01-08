Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro no Brasil

Segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, mais da metade dos bilhetes vendidos no País, naquele mês, custou menos de R$ 500

O preço médio das passagens aéreas registrou queda de 20% em novembro de 2025, na comparação com período equivalente de 2024.

Segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço médio do bilhete aéreo no Brasil foi de 607,85, em novembro de 2025, ante R$ 758,87 em novembro de 2024.

“Mais da metade dos bilhetes aéreos do país foram vendidos, em novembro, por valor abaixo de R$ 500, e quase um terço por até R$ 300. Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Vale lembrar que a redução do QAv foi de 4% no período.