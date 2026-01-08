Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro no Brasil

Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro no BrasilSegundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, mais da metade dos bilhetes vendidos no País, naquele mês, custou menos de R$ 500
O preço médio das passagens aéreas registrou queda de 20% em novembro de 2025, na comparação com período equivalente de 2024.
Segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço médio do bilhete aéreo no Brasil foi de 607,85, em novembro de 2025, ante R$ 758,87 em novembro de 2024.
“Mais da metade dos bilhetes aéreos do país foram vendidos, em novembro, por valor abaixo de R$ 500, e quase um terço por até R$ 300. Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Vale lembrar que a redução do QAv foi de 4% no período.
Conforme o levantamento, os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 correspondem a 28,2% de todas as passagens vendidas. Já as passagens vendidas a menos de R$ 500 representaram 55,6% do total.
Por outro lado, apenas 6% das passagens foram vendidas a preço superior a R$ 1.500. Em novembro de 2024, cerca de 17% das passagens aéreas foram vendidas por até R$ 300 e 41,9% por até R$ 500. Já as passagens comercializadas com valor acima de R$ 1.500 representaram 10% do total.
“A redução do preço médio das tarifas aéreas é resultado do aumento de competitividade do setor aéreo brasileiro. O Governo Federal tem trabalhado para criar um ambiente regulatório compatível com as melhores práticas internacionais. Nosso objetivo tem sido estimular a realização de investimentos e atrair novas empresas para o nosso mercado. Isso se traduz em passagens mais acessíveis e em mais brasileiros podendo voar”, pontuou o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo.
No acumulado de 2025 (janeiro a novembro), o preço médio das passagens foi de R$ 639,22 em 2025, uma queda de 3% em relação aos R$ 658,94 registrados em 2024.
