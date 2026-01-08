Arroz e tomate puxam queda de 7,9% na cesta básica de Fortaleza, em seis meses

O relatório destaca que o conjunto de alimentos essenciais na capital cearense custava R$ 677, exigindo mais de 98 horas de trabalho de quem recebe o salário mínimo / Crédito: Reprodução/Erwin Wodicka/Adobe Stock

O valor da cesta básica em Fortaleza registrou uma queda semestral de 7,9%, puxada principalmente pela redução nos preços do tomate e do arroz, segundo dados da Pesquisa Nacional de Preços da Cesta Básica de Alimentos referentes à comparação entre junho e dezembro de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo a análise, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o tomate apresentou a maior redução do período, com retração de 40,83%.