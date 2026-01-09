INPC de dezembro sobe 0,21% ante alta de 0,03% em novembro e fecha 2025 com alta de 3,90%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,21% em dezembro, após uma elevação de 0,03% em novembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em dezembro de 2024, a inflação medida pelo INPC havia sido de 0,48%.