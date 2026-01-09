Poupança tem saque líquido de R$ 85,568 bilhões em 2025, afirma BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 85,568 bilhões em 2025, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 9. O resultado se tornou o terceiro mais negativo da série histórica, atrás somente de 2023, quando o resultado foi negativo em R$ 87,819 bilhões, e 2022, quando o saque líquido superou R$ 103 bilhões.

Com o resultado, o ano passado foi o quinto consecutivo de saída líquida. O último fechamento positivo ocorreu em 2020, quando os depósitos superaram as retiradas em R$ 166,310 bilhões, em meio às incertezas causadas pela pandemia de covid-19.