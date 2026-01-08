Fórum Econômico Mundial: Cooperação global mostra resiliência diante de incertezas globais

A cooperação global está se mostrando resiliente, mesmo que o multilateralismo continue enfrentando fortes ventos contrários, de acordo com o Barômetro de Cooperação Global 2026 do Fórum Econômico Mundial. A cooperação, contudo, está abaixo do necessário para enfrentar desafios econômicos, de segurança e ambientais críticos.

O Barômetro de 2026 indica que o nível geral de cooperação tem se mantido amplamente inalterado nos últimos anos, mas a composição da cooperação parece estar evoluindo. Arranjos colaborativos inovadores e menores estão surgindo, muitas vezes dentro e entre regiões, à medida que a cooperação por meio de vias multilaterais enfraqueceu, diz o Fórum.