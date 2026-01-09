Petrobras: ANP libera nova unidade da Revap que eleva em 80% produção de diesel S-10

O diesel S-10 é um combustível de baixo enxofre, que ajuda a reduzir emissões e atende à crescente demanda por produtos mais limpos.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou no fim de dezembro a Refinaria Henrique Lage (Revap), da Petrobras, em São José dos Campos, a operar sua nova Unidade de Hidrotratamento (HDT). A modernização da unidade vai ampliar em cerca de 80% a produção de diesel S-10 da estatal, informou a Petrobras.

Para isso, parte da capacidade antes dedicada ao diesel S-500 da refinaria foi realocada, segundo a estatal. A renovação incluiu novas tecnologias, sistemas integrados e ganhos de eficiência e confiabilidade, com todos os testes concluídos antes da liberação regulatória.

"O início da operação da HDT modernizada representa um marco importante para a Revap. O projeto reforça nosso compromisso com eficiência, sustentabilidade e oferta de combustíveis de alta qualidade. A expansão do diesel S-10 garante capacidade de atender às demandas atuais e futuras com segurança e confiabilidade", disse em nota o gerente-geral da refinaria, Alexandre Coelho Cavalcanti.

Com capacidade para processar até 252 mil barris de petróleo por dia, a Revap responde por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras.

A unidade também abastece aproximadamente 75% do consumo de querosene de aviação do Aeroporto Internacional de Guarulhos e fornece gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) para o Vale do Paraíba e o Litoral.