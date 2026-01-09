Procon Fortaleza deflagra operação para orientar barracas de praia

Barracas da Praia do Futuro estão entre os estabelecimentos que serão vistoriados / Crédito: FÁBIO LIMA

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 9, a operação "Procon na Praia". Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O objetivo é orientar e notificar barracas de praia localizadas na orla de Fortaleza para que cumpram imediatamente determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC) referentes a cobranças abusivas, entre outros pontos. Ao todo, 15 técnicos do Procon Fortaleza participam da operação que está visitando ao longo do dia barracas da Praia do Futuro, da avenida Beira Mar e do Aterro da Praia de Iracema. Os estabelecimentos que não se enquadrarem na legislação podem sofrer interdição e multas que podem chegar a R$ 18,8 milhões.

Empréstimos abusivos a aposentados: Procon Fortaleza multa financeiras em R$ 14 mi Sobre o assunto Procon Fortaleza fiscaliza listas de material escolar consideradas abusivas

Empréstimos abusivos a aposentados: Procon Fortaleza multa financeiras em R$ 14 mi Conforme comunicado do Procon, os consumidores têm se queixado de falta de clareza e de aumentos abusivos nos preços praticados nas barracas de praia, bem como em taxas cobradas pelo uso de cadeira de praia, couvert artísticos e gorjetas, que devem ser sempre opcionais.

De acordo com o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, os períodos de alta estação e de férias requerem maior atenção do consumidor por serem épocas em que costumeiramente há elevação nos preços. "Não pode haver aumento de preços somente justificado pela procura de produtos e serviços. O CDC é claro quando diz que toda elevação de preços sem justificativa é uma prática abusiva", enfatiza. Sabóia também orienta sobre as regras para a cobrança de cadeira de praia. Ele explica que o serviço até pode ser cobrado, desde que o consumidor seja informado previamente e que as cadeiras estejam situadas em local distante das mesas comuns. "O que não pode é o consumidor ser pego de surpresa, na hora de pagar a conta, sendo induzido a consumir um serviço sobre o qual ele não foi avisado", afirma. Outro ponto que o Procon orienta é sobre o consumo de produtos vendidos por ambulantes, que é permitido, desde que haja também a compra de produtos ou serviços da barraca de praia

Além disso, a cobrança de consumação mínima é proibida e o couvert artístico pode ser cobrado desde que o consumidor seja informado previamente e usufrua da apresentação artística. Itens que serão verificados na operação 1. Cobrança de Cadeira de Sol A cobrança pelo uso de cadeira de sol somente é permitida quando o serviço for prestado de forma autônoma, devendo as cadeiras estarem armazenadas em local específico e identificado, com aviso claro de que se destinam à locação, bem como com informação prévia, ostensiva e adequada ao consumidor acerca do valor cobrado.

2. Consumação Mínima É expressamente proibida a exigência de consumação mínima, por configurar prática abusiva. 3. Perda da Comanda de Consumação