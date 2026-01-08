Nova lei ajusta regra do Imposto de Renda sobre juros enviados ao Exterior

Novo texto mantém a tributação desses juros, mas redefine quem responde pela obrigação tributária / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, a lei 15.329/26 nova lei que trata da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre juros remetidos ao Exterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O decreto estabelecia, anteriormente, que o fato gerador do imposto era a remessa para o Exterior e indicava que o remetente era o contribuinte. Isso contrariava o Código Tributário Nacional, que considera como fato gerador do Imposto de Renda a aquisição de rendas ou proventos e não o envio de recursos. Com a mudança, o objetivo é dar mais segurança jurídica a operações internacionais de compra de bens a prazo. A nova redação deixa explícito que o remetente atua apenas como responsável pela retenção e recolhimento do imposto, na condição de fonte pagadora. Já o contribuinte do Imposto de Renda é o beneficiário dos juros no Exterior, que é quem aufere a renda.