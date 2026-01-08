Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova lei ajusta regra do Imposto de Renda sobre juros enviados ao Exterior

Redação deixa explícito que o remetente atua apenas como responsável pela retenção e recolhimento do imposto e que o contribuinte é o beneficiário da remessa
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 8, a lei 15.329/26 nova lei que trata da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre juros remetidos ao Exterior.

A norma ajusta a legislação aos princípios previstos no Código Tributário Nacional e dá mais segurança jurídica às operações internacionais de compra de bens a prazo.

A lei altera o artigo 11 e o parágrafo único do Decreto Lei 401/68, que trata da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre juros pagos por pessoas físicas ou jurídicas brasileiras a entidades estrangeiras.

O novo texto mantém a tributação desses juros, mas redefine quem responde pela obrigação tributária.

O decreto estabelecia, anteriormente, que o fato gerador do imposto era a remessa para o Exterior e indicava que o remetente era o contribuinte.

Isso contrariava o Código Tributário Nacional, que considera como fato gerador do Imposto de Renda a aquisição de rendas ou proventos e não o envio de recursos. Com a mudança, o objetivo é dar mais segurança jurídica a operações internacionais de compra de bens a prazo.

A nova redação deixa explícito que o remetente atua apenas como responsável pela retenção e recolhimento do imposto, na condição de fonte pagadora. Já o contribuinte do Imposto de Renda é o beneficiário dos juros no Exterior, que é quem aufere a renda.

A mudança não cria um novo tributo e nem amplia a cobrança, mas esclarece papéis e responsabilidades e tem como expectativa a redução de disputas administrativas e judiciais que eram criadas a partir da interpretação do texto anterior.

A nova lei teve origem no Projeto de Lei (PL) 2.490/22, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e foi elaborada com base nos trabalhos da Comissão de Juristas responsável por apresentar propostas de modernização dos processos administrativo e tributário no Brasil.

