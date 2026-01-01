Gasolina, diesel e gás de cozinha podem subir de preço com alta de ICMS

O POVO percorreu bairros de Fortaleza e Região Metropolitana na manhã deste dia 1º de janeiro e não encontrou alta nos preços / Crédito: FERNANDA BARROS

A gasolina vendida nos postos do Ceará deve sofrer uma alta de R$ 0,10 e o diesel, de R$ 0,05, a partir de hoje, 1º de janeiro. O aviso foi dado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE). Já para o gás liquefeito de petróleo (GLP) a alta estimada é de R$ 0,08 Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O motivo é a atualização das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feita pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) sobre os preços dos combustíveis.

"A medida busca atender a Lei 192/2022, aprovada pelo Congresso Nacional. A atualização é determinada pelos preços praticados pelo varejo dos combustíveis e GLP (gás liquefeito de petróleo) do ano anterior para o exercício de referência e reflete os valores médios nacionais pagos pelo consumidor final", justifica o Comsefaz em nota publicada no último dia 31. Já Antônio José Costa, assessor econômico do Sindipostos, lamenta a decisão justamente quando se dá o início da reforma tributária, com qual, ele esperava uma pressão menor dos impostos sobre a atividade. "É o início da implantação da reforma tributária, mas segue o modelo antigo: aumento de impostos na gasolina e diesel. A partir do primeiro dia do ano, o consumidor já terá aumento nos preços dos combustíveis. Não por ocorrer aumento no produto, mas no valor dos tributos", lamenta.

Pressão das distribuidoras "Saliente-se que as empresas distribuidoras vem aumentando semanalmente os preços para os postos que, na maioria das vezes, represam suas margens em razão de forte concorrência, fazendo com que os preços fiquem abaixo das necessidades para manutenção dos negócios", diz Antônio José Costa. A composição do preço da gasolina tem no serviço prestado pelas distribuidoras juntamente com a revenda um peso de 18,6%, segundo a Petrobras. Já o imposto estadual tem peso de 23,7%, enquanto a inserção de etanol (16%), os impostos federais (11%) e a parcela da companhia (30%) fecham a conta do litro do combustível. No caso do diesel, o serviço de revenda e distribuição é 15,8% do valor ao consumidor, com o imposto estadual compondo 18,4% do valor. Completam o valor a inserção de biodiesel (14,5%), impostos federais (5,3%) e a parcela Petrobras (46,1%).