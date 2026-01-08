Após reajuste de 20%, Fortaleza fica entre as passagens de ônibus mais caras do Brasil

￼FORTALEZA teve reajuste de 20% na tarifa de ônibus, acima da média de outras capitais, que foi de 7,6% / Crédito: FERNANDA BARROS

O aumento de 20% no valor da tarifa de ônibus em Fortaleza foi a maior do País dentre as dez principais capitais. O valor passou de R$ 4,50 para R$ 5,40, superando as passagens cobradas em Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro e São Paulo e se tornando a sétima maior do Brasil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Desde a última semana, uma série de aumentos de tarifas foram anunciadas país afora, mas nenhum deles chegou próximo da atualização observada na Capital. Neste momento, apenas seis capitais possuem custos mais elevados aos usuários: Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA), Brasília (DF) e Boa Vista (RR)

Para dar um cenário parecido com o da capital cearense, de longo período sem aumento da tarifa, no reajuste de São Paulo, a prefeitura argumentou que esse é apenas o segundo aumento desde 2020 (o anterior havia sido de 13,6% para chegar aos R$ 5), enquanto a inflação no período somou 40,3%. "A correção atual para R$ 5,30 fica menos da metade do valor inflacionário desses cinco anos", diz em comunicado. Ainda conforme a gestão paulistana, sem o subsídio pago pela Prefeitura às empresas de ônibus, a tarifa seria de R$ 11,78. Na capital cearense, a tarifa técnica (sem subsídio) seria de quase R$ 7,30 e a recomposição do valor da tarifa a partir de 2026 permite à Prefeitura continuar com o repasse em subsídio de aproximadamente R$ 16 milhões para as empresas de ônibus e o transporte alternativo. Também foi acordado que o Governo do Estado também ampliaria o benefício fiscal de ICMS sobre o diesel utilizado pelas empresas a partir deste ano.

Passagem de ônibus subiu de R$ 4,50 para R$ 5,40 em 2026 Crédito: FERNANDA BARROS Em meio ao cenário, George Dantas, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que é o braço da Prefeitura para a área de transportes, explica que, mesmo com períodos de congelamento da passagem (entre 2019 e 2023 e de 2023 a 2025), não foi feito um reequilíbrio do sistema, faltando financiamento mais robusto, o que tornou o serviço deficitário. "Falando do histórico de Fortaleza, o que aconteceu é que, nos últimos 3 anos, a Prefeitura havia optado por manter a tarifa pagando um subsídio inferior ao necessário e o sistema se sustentou piorando o serviço. Foram tirados ônibus, algumas linhas foram extintas e as que permaneceram reduziu-se a frequência. Estabeleceu aí um ciclo vicioso: não aumenta tarifa, mas piora o serviço".