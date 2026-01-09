Geração Z é a que mais usa IA para fazer compras no Brasil, aponta pesquisa

Segundo a pesquisa, 37% dos brasileiros já realizaram, ao menos, uma compra influenciada por ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini, Grok ou Meta AI.

Pesquisa da Nexus aponta que a geração Z (18 a 30 anos) é a fatia da população que mais usa a inteligência artificial para fazer compras no Brasil. Além disso, destaca-se a população do Sudeste e com maior grau de escolaridade. Ainda assim, 61% dos brasileiros disseram que nunca utilizaram essa tecnologia para comprar algum produto.

O consumo de IA nas compras não é homogêneo. Enquanto 46% da geração Z usam a ferramenta, 78% das pessoas com mais de 60 anos nunca utilizou a IA. As resistências à IA são maiores no Nordeste e na população com menor escolaridade.

A Nexus entrevistou 2.012 brasileiros com 18 anos ou mais, nas 27 Unidades da Federação, entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Sobre influenciadores digitais feitos por IA, 73% dos brasileiros dizem que já ouviram falar disso, mas só 6% afirmam confiar nesses perfis. São 36% que confiam nos influenciadores humanos e 39% que não confiam em nenhum dos dois.

No universo das pessoas que conhecem a iniciativa, 42% declararam ter sido influenciados por eles para fazer alguma compra.