Excedente de energia do Ceará será vendido para data centers, diz Elmano

O data center anunciado no Pecém deve receber investimento de R$ 200 bilhões e consumo aproximado de 1 gigawatt de energia (Foto: Júlio Caesar/O Povo) / Crédito: JÚLIO CAESAR

O excedente de energia renovável produzido no Ceará será direcionado para abastecer os novos data centers no Ceará, localizados na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Caucaia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A estratégia busca transformar a energia desperdiçada em atividade econômica, geração de empregos e atração de investimentos de grande porte para o Estado.