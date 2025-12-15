Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Excedente de energia do Ceará será vendido para data centers, diz Elmano

Com energia eólica e solar sendo interrompida por limitações no sistema de transmissão, o Ceará aposta no novo data center para absorver o excedente energético
Isabella Pascoal
O excedente de energia renovável produzido no Ceará será direcionado para abastecer os novos data centers no Ceará, localizados na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Caucaia.

A estratégia busca transformar a energia desperdiçada em atividade econômica, geração de empregos e atração de investimentos de grande porte para o Estado.

A informação foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 15, pelo governador Elmano de Freitas (PT), em entrevista ao Bom Dia Ceará.

Segundo ele, o Ceará possui atualmente cerca de três gigawatts de energia sobrando, cenário que deve se manter, ao menos, até 2026.

“O data center é uma solução, porque nós temos muita energia, mas não temos a quem vender”, afirmou.

De acordo com o governador, os data centers terão consumo aproximado de 1 gigawatt de energia, absorvendo parte relevante do excedente produzido no Estado.

O governador destacou que, em outros países, um empreendimento desse porte enfrentaria limitações energéticas, o que não ocorre no Ceará.

Desafios da produção de energia no Ceará

O anúncio ocorre em um momento em que o Ceará permanece entre os estados mais impactados pelo curtailment, mecanismo adotado após diagnóstico de que a rede de transmissão não suporta toda a energia gerada pelos parques conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), sob risco de apagões no País.

As interrupções atingem principalmente a geração eólica e solar, fontes mais instáveis e concentradas no Nordeste.

No mês em que o Brasil deixou de colocar em operação um volume de energia equivalente ao potencial de uma usina como Itaipu ou Belo Monte, o Ceará foi o segundo estado mais afetado nos cortes de geração eólica, atrás apenas do Rio Grande do Norte.

Impactos previstos com a construção do data center

Além do impacto econômico direto, o governador ressaltou que a compra de energia pelo data center deve fortalecer a cadeia produtiva das renováveis e gerar empregos indiretos em municípios produtores, como Jaguaretama, Icapuí e a Serra da Ibiapaba.

“É a energia eólica e solar produzida no Ceará garantindo emprego no interior do Estado”, afirmou.

Sobre o consumo de água, Elmano afirmou que o empreendimento terá baixo impacto hídrico e que o Estado firmou uma parceria público-privada para utilizar água tratada a partir do esgoto de Fortaleza, que será transportada até o Porto do Pecém.

O governador destacou ainda a vantagem estratégica do Ceará na conectividade internacional, com a concentração de cabos de fibra óptica em Fortaleza, fator considerado decisivo para a atração de grandes data centers.

