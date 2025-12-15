Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem antes de decisões de BCs e com ganhos nos futuros de NY

Agência Estado
As bolsas europeias sobem em linha com os futuros de Nova York antes de uma semana movimentada por decisões de Bancos Centrais da região e dados nos Estados Unidos. As ações da Juventus disparam após rejeição de proposta de compra de participação majoritária no time de futebol.

Por volta das 7h19 (de Brasília) desta segunda-feira, 14, o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,68%, aos 582,15 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt ganhava 0,39%. Londres subia 0,81% e Paris, 0,99%. O mercado de Milão avançava 1% e Lisboa, 0,71%. Madri ganhava 0,99%.

Para a decisão do Banco Central Europeu, o BofA não espera alterações nas taxas de juro de referência, apenas ajustes na comunicação. "É provável que Lagarde reitere que o banco central está numa posição confortável e que os desdobramentos recentes... confirmam a resiliência da economia", escreveram analistas da instituição referindo-se à presidente do BCE, Christine Lagarde. Para o Banco da Inglaterra, o BofA prevê redução da taxa de juro em 25 pontos base. "A postura dovish mantida em novembro, o progresso encorajador da inflação, uma perspectiva de mercado de trabalho/crescimento mais branda e as medidas desinflacionárias no Orçamento de Outono deverão sustentar um corte", pontuam.

Em Milão, o Juventus FCA saltava 13% após a família Agnelli rejeitar proposta da emissora de criptomoedas Tether por sua participação majoritária no time de futebol.

Nomes ligados à indústria do luxo avançavam. A Brunello Cucinelli subia 3,5% e a Moncler, 2,47%, em Milão. Em Paris, os destaques eram a Kering, com alta de 3,4%, Hermès e Louis Vuitton, com ganhos de 2,5% e 1,6%, respectivamente.

Em meio às repercussões sobre a eleição no Chile, a Antofagasta, mineradora com forte presença no país, ganhava 2,9% em Londres. O Santander, detentor da subsidiária Santander Chile, subia 1,8% em Madri.

A Enel tinha alta de 0,8% em Milão, mesmo diante do aumento do tom pelo governo federal do Brasil contra a distribuidora de energia elétrica Enel São Paulo.

Do lado macroeconômico, a produção na zona do euro ficou abaixo da expectativa de analistas.

