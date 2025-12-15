China: vendas de novas moradias caem 11,2% até novembro e aceleram ritmo de queda

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 20,5% de janeiro a novembro, maior do que o recuo de 19,8% observado até outubro.

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 11,2% entre janeiro e novembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Entre janeiro e outubro, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 9,4%.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 15,9% nos primeiros onze meses do ano, mais intensa do que a retração de 14,7% verificada de janeiro a outubro.

Preços

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 0,39% em novembro ante outubro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo NBS. Em outubro, o preço médio havia diminuído em ritmo mais forte ante setembro, de 0,45%.

No confronto anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 2,78% em novembro, após registrar queda mais contida em outubro, de 2,6%, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.