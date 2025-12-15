Dólar no fim de 2025 segue em R$ 5,40 e no fim de 2026 continua em R$ 5,50, projeta Focus
A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,40, pela 4ª semana consecutiva. A estimativa intermediária para o fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50, pela 9ª semana seguida.
As projeções para a moeda americana no fim de 2027 e 2028 também permaneceram estáveis, em R$ 5,50, pela 7ª semana consecutiva.
A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente