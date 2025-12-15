Dólar no fim de 2025 segue em R$ 5,40 e no fim de 2026 continua em R$ 5,50, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,40, pela 4ª semana consecutiva. A estimativa intermediária para o fim de 2026 permaneceu em R$ 5,50, pela 9ª semana seguida.

As projeções para a moeda americana no fim de 2027 e 2028 também permaneceram estáveis, em R$ 5,50, pela 7ª semana consecutiva.