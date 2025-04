Bolsonaro passa mal e é levado com urgência para hospital no Rio Grande do Norte

O ex-presidente está em agendas pelo Nordeste e sentiu fortes dores intestinais no interior do RN. Ele deu entrada em hospital no município de Santa Cruz

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu fortes dores intestinais durante sua passagem no Rio Grande do Norte e foi levado de helicóptero de Santa Cruz para Natal, capital do estado potiguar, distante cerca de 120 km, no Hospital Municipal Aluízio Bezerra.

Bolsonaro está no Nordeste para uma série de agendas realizadas pelo seu partido visando se fortalecer para as eleições de 2026.