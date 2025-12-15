China: indústria e varejo desaceleram e crescem menos que o esperado em novembro

A produção industrial da China teve expansão anual de 4,8% em novembro, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de ganho de 5%. Em outubro, a produção havia avançado em ritmo ligeiramente mais forte em relação a um ano antes, de 4,9%.

Já as vendas no varejo chinês aumentaram 1,3% em novembro ante igual mês do ano passado. O dado também mostrou desaceleração ante o incremento anual de outubro, de 2,9% e ficou bem abaixo do consenso do mercado, que era de um novo acréscimo de 2,9%.