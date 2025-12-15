Mínimo de 4 marcas de veículos elétricos estão previstas no Ceará

O POVO adiantou que as companhias em atração à Planta Automotiva do Ceará (Pace) já atuam no mercado brasileiro

Pelo menos quatro marcas de veículos elétricos são previstas para a Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, afirmou o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 15 de dezembro.

Ele confirmou que duas companhias já têm pré-contrato firmado com a Comexport, que é a responsável por fechar contrato com as empresas automotivas e montar estes veículos no Estado.