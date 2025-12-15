Mínimo de 4 marcas de veículos elétricos estão previstas no Ceará

Pelo menos 4 marcas de veículos elétricos estão previstas para o Ceará, diz governadorO POVO adiantou que as companhias em atração à Planta Automotiva do Ceará (Pace) já atuam no mercado brasileiro
Pelo menos quatro marcas de veículos elétricos são previstas para a Planta Automotiva do Ceará (Pace), em Horizonte, afirmou o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 15 de dezembro.
Ele confirmou que duas companhias já têm pré-contrato firmado com a Comexport, que é a responsável por fechar contrato com as empresas automotivas e montar estes veículos no Estado.
Vale lembrar que O POVO adiantou, em entrevista exclusiva com o governador, que as companhias a serem atraídas já atuam no Brasil, com "carros modernos" sendo vendidos, incluindo os híbridos.
"Eu mesmo estou indo a São Paulo para procurar uma outra empresa, uma outra marca, que está com possibilidade de vir. Então nós teremos daqui a pouco não só ter a GM (General Motos), como ter quatro marcas sendo produzidas", disse, em entrevista ao Bom dia CE.
