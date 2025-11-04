Data center TikTok: empresa aporta US$ 2 bi na construção

FACHADA de um dos dois prédios que vão compor o projeto de data center da Casa dos Ventos, com a Omnia e o Tiktok no Pecém / Crédito: Memorial Descritivo de Arquitetura, LZA, 2024/Casa dos Ventos

Após o aval do Conselho Nacional das Zonas de Processamento e Exportação (CZPE) para a instalação do data center da Bytedance (Tik Tok) no Ceará, a Omnia, do Fundo Patria Infraestrutura V, anunciou até US$ 2 bilhões no projeto, que tem a cearense Casa dos Ventos como parceira.

O valor, equivalente a R$ 10,78 bilhões a preços atuais, é para a construção da infraestrutura, que tem previsão de início das obras para este ano e operação para 2027.

O montante se soma aos investimentos a serem trazidos pelo cliente âncora, que ocupará toda a capacidade inicial do empreendimento chamado Data Center (DC) Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Para se ter ideia, o projeto com a Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., do TikTok, tem estimativa de aportar R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia e mais R$ 135 bilhões de 2036 a 2046, ou seja, cerca de R$ 243 bilhões. A infraestrutura digital da Omnia tem parceria com a cearense Casa dos Ventos e foi desenhada para entregar capacidade de TI de 200 megawatts (MW) na primeira fase, consumindo até 300 MW de energia total, com operação de matriz renovável e consumo de água de reúso.

A empresa responsável pelas obras destaca que projeta construir no Ceará um dos maiores data centers da América Latina, e o primeiro voltado à exportação, projetado para atender às grandes empresas de tecnologia do mundo e suas demandas globais de nuvem (cloud) e Inteligência Artificial. Leia mais 5 data centers, com um do TikTok, e fábrica de amônia são aprovados no Ceará Sobre o assunto 5 data centers, com um do TikTok, e fábrica de amônia são aprovados no Ceará



A energia renovável fica por conta dos novos parques eólicos da Casa dos Ventos dedicados ao projeto. A energia renovável fica por conta dos novos parques eólicos da Casa dos Ventos dedicados ao projeto. Em relação ao resfriamento do equipamento com água de reúso, a empresa frisa construção de sistema de refrigeração em ciclo fechado, possibilitando uso de 30 metros cúbicos (m³) por dia, o equivalente a cerca de 70 residências médias.

“A maior parte voltada para consumo humano e predial, e apenas cerca de 10% desse total utilizado para a refrigeração, tornando o data center uma referência em eficiência hídrica e sustentabilidade.' Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Caucaia, o data center da TikTok será conectado aos cabos submarinos de fibra óptica internacionais que chegam à Praia do Futuro. “Essa estrutura garante acesso às principais rotas internacionais de dados que conectam o Brasil à América do Norte, Europa, África e demais países da América Latina, consolidando o Brasil como exportador de serviços digitais de alto valor agregado”, pontuou a Omnia, na divulgação do investimento.

Conforme a empresa, são previstos também aportes em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como inteligência artificial e computação de alto desempenho Além de projetos de impacto socioambiental positivo nas áreas de educação, formação de mão de obra qualificada e recursos hídricos, em discussão com as comunidades locais e regionais por meio da interação com os governos estadual e municipal. Clique na foto para ampliar Conceito do Projeto Data Center com suas estruturas Crédito: Pátria, 2024/Relatório Ambiental Simplificao