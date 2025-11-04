Data center TikTok: empresa aporta US$ 2 bi na construção

Empresa que vai construir data center do TikTok no Ceará anuncia US$ 2 bilhões na infraestruturaO valor é equivalente a R$ 10,78 bilhões a preços atuais. Data center tem previsão de início das obras para este ano e operação para 2027
Após o aval do Conselho Nacional das Zonas de Processamento e Exportação (CZPE) para a instalação do data center da Bytedance (Tik Tok) no Ceará, a Omnia, do Fundo Patria Infraestrutura V, anunciou até US$ 2 bilhões no projeto, que tem a cearense Casa dos Ventos como parceira.
O valor, equivalente a R$ 10,78 bilhões a preços atuais, é para a construção da infraestrutura, que tem previsão de início das obras para este ano e operação para 2027.
O montante se soma aos investimentos a serem trazidos pelo cliente âncora, que ocupará toda a capacidade inicial do empreendimento chamado Data Center (DC) Pecém.
Para se ter ideia, o projeto com a Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., do TikTok, tem estimativa de aportar R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia e mais R$ 135 bilhões de 2036 a 2046, ou seja, cerca de R$ 243 bilhões.
A infraestrutura digital da Omnia tem parceria com a cearense Casa dos Ventos e foi desenhada para entregar capacidade de TI de 200 megawatts (MW) na primeira fase, consumindo até 300 MW de energia total, com operação de matriz renovável e consumo de água de reúso.
A empresa responsável pelas obras destaca que projeta construir no Ceará um dos maiores data centers da América Latina, e o primeiro voltado à exportação, projetado para atender às grandes empresas de tecnologia do mundo e suas demandas globais de nuvem (cloud) e Inteligência Artificial.
A energia renovável fica por conta dos novos parques eólicos da Casa dos Ventos dedicados ao projeto.
Em relação ao resfriamento do equipamento com água de reúso, a empresa frisa construção de sistema de refrigeração em ciclo fechado, possibilitando uso de 30 metros cúbicos (m³) por dia, o equivalente a cerca de 70 residências médias.
“A maior parte voltada para consumo humano e predial, e apenas cerca de 10% desse total utilizado para a refrigeração, tornando o data center uma referência em eficiência hídrica e sustentabilidade.'
Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Caucaia, o data center da TikTok será conectado aos cabos submarinos de fibra óptica internacionais que chegam à Praia do Futuro.
“Essa estrutura garante acesso às principais rotas internacionais de dados que conectam o Brasil à América do Norte, Europa, África e demais países da América Latina, consolidando o Brasil como exportador de serviços digitais de alto valor agregado”, pontuou a Omnia, na divulgação do investimento.
Conforme a empresa, são previstos também aportes em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta, como inteligência artificial e computação de alto desempenho
Além de projetos de impacto socioambiental positivo nas áreas de educação, formação de mão de obra qualificada e recursos hídricos, em discussão com as comunidades locais e regionais por meio da interação com os governos estadual e municipal.
“O Data Center Pecém representa um marco importante para a indústria digital no Brasil, possibilitando que o país assuma um protagonismo global na atração de investimentos para a economia do conhecimento, servindo de forma competitiva e sustentável novas demandas como é o caso da Inteligência Artificial”, disse, em comunicado ao mercado, Rodrigo Abreu, CEO da Omnia e Operating Partner do Pátria Investimento.
Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos, complementou que a parceria entre a companhia do Ceará e a Omnia é pioneira no âmbito do surgimento dos megadacenters no País.
“O Brasil tem os atributos certos para liderar esse mercado: matriz energética renovável, conectividade robusta e capital humano qualificado. Esta é uma oportunidade concreta para exportar serviços de alto valor agregado e acelerar a transformação energética”, destacou.
Conheça a Omnia, que vai construir o data center do TikTok
A Omnia é uma plataforma de data centers hiperescaláveis criada para atender à crescente demanda por capacidade e eficiência da indústria de dados, especialmente impulsionada pelas tecnologias de inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho.
Lançada pelo Patria Investimentos, possui foco no desenvolvimento de data centers de grande porte na América Latina.
Tem foco em consolidar o Brasil e a América Latina como polos estratégicos da nova economia digital, atendendo a demandas globais de tecnologia.
Conheça a empresa do Ceará Casa dos Ventos
Tem como atividade principal projetos de energia renovável, fomentando investimentos que girem em torno do consumo desta matriz energética.
Possuem, conjuntamente com empresas do grupo, o maior portfólio de projetos eólicos e solares do País, com mais de 60 gigawatts (GW) desenvolvidos ou em desenvolvimento.
A francesa TotalEnergies é acionista, uma das maiores empresas de energia do mundo.
Quem é o Patria Investimentos
O Patria é uma gestora global de ativos alternativos, com atuação na América Latina e presença na Europa e Estados Unidos, por meio de rede de relacionamentos com investidores.
São 37 anos de experiência e R$ 266 bilhões em ativos sob gestão, incluindo private equity, solutions, crédito, real estate, infraestrutura e ações públicas.
Dentre os principais setores de investimentos, abrangem agronegócio, energia, saúde, logística e transportes, alimentos e bebidas e serviços digitais e de tecnologia.
