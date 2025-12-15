Focus: déficit primário de 2025 segue em 0,50% do PIB; 2026 continua em 0,60% do PIB

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 permaneceu em 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB), pela 10ª semana consecutiva. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos. A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 seguiu em 0,60% do PIB, pela 17ª semana seguida. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 permaneceu em 8,40% do PIB. Um mês antes, era de 8,50%. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,68% para 8,70% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,68%. O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras. A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 passou de 65,95% para 65,97%. A estimativa intermediária para 2026 permaneceu em 70,27%. Quatro semanas atrás, estavam em 65,83% do PIB e 70,10% do PIB, respectivamente.