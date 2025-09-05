ZPE do Ceará é a única do País com resultado relevante, diz CGU

ZPE abriga siderúrgica em operação no Pecém / Crédito: FCO FONTENELE

Primeira a entrar em funcionamento do País, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará é a única das quatro ativas no Brasil a apresentar “resultado relevante”, segundo auditoria feita pela Controladoria-Geral da União (CGU). O papel da ZPE do Ceará para o superávit comercial, o desenvolvimento regional e o aumento de emprego e renda no Estado foi destacado em relatório publicado no fim do mês passado.

"Das quatro ZPEs ativas, há grande destaque para a ZPE de Pecém, inaugurada em 2013 e a primeira a entrar em operação ainda em meados de 2016, dada a relevância das atividades econômicas desenvolvidas", afirma a auditoria. As considerações são comemoradas por Fábio Feijó, presidente da ZPE do Ceará, que já havia festejado os 12 anos de inauguração na semana passada e o alcance da marca de 100 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Foi a partir do funcionamento da ZPE que a siderúrgica instalada no Pecém iniciou a atividade, fazendo com que a balança comercial do Estado saltasse em quase 50% e trazendo ainda empresas alinhadas à sua operação para a área. Hoje, além da ArcelorMittal Pecém, a Zona de Processamento de Exportação do Ceará conta com a White Martins e a Phoenix, além da refinaria da Noxis em construção e o data center da Casa dos Ventos com aprovação ambiental. A área também deve abrigar o hub de hidrogênio verde do Pecém.

ZPE do Ceará ajuda na política nacional “Nós ficamos muito orgulhosos com esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, não gostaríamos de ser os únicos. Mas, dos pontos levantados pela CGU, nós conseguimos ajudar o Conselho Nacional das ZPEs (CZPE) em três, eu acredito”, afirmou ao O POVO. Feijó afirma que a divulgação da política de ZPEs pelo Ceará é o primeiro ponto, pois a área tem recebido e trocado informações com a maioria dos estados com projetos de zonas de processamento em desenvolvimento. Fábio Feijó, presidente da ZPE do Ceará Crédito: Hiane Braun/Governo do Ceará

A semana de comemoração dos 12 anos foi dada como exemplo, por reunir empresários, entidades de representação de setores estratégicos, além de estudantes e outros estados, para mostrar a operação da ZPE do Ceará. Já o segundo diz respeito à contribuição na modelagem da política nacional e o Programa Cientista-Chefe foi apresentado ao CZPE. O terceiro e último foi a apresentação do Observatório da Indústria como ferramenta utilizada pela ZPE do Ceará e considerada estratégica por Feijó nas tomadas de decisões. Guias orientam investidores sobre novos projetos Nas comemorações dos 12 anos, a ZPE do Ceará lançou dois guias direcionados aos investidores. Neles, há o compilado de leis que estabelecem as regras para o funcionamento nas áreas como também orientam sobre a instalação e operação nas áreas.