Elmano planeja reutilizar água de esgoto para data centers

Elmano planeja reutilizar água de esgoto para data centersSegundo o governador, medida reforça vocação do estado para energia limpa e atrai empresas de tecnologia; proposta será apresentada na COP 30, em Belém
O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Ceará planeja reutilizar água de esgoto tratada para abastecer empresas de armazenamento e processamento de dados — os chamados data centers — que se instalarem no Estado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 12, durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição, em Fortaleza.
A proposta integra um conjunto de ações voltadas à sustentabilidade e ao uso eficiente dos recursos naturais.
A medida, segundo o governador, vai permitir que o Ceará una dois fatores estratégicos: a oferta de energia renovável e o reuso de água, tornando o Estado um polo atrativo para empresas do setor tecnológico e digital.
“Vamos reutilizar água de esgoto para oferecer aos data centers, o que permite uma grande condição de sustentabilidade, porque teremos energia renovável, reuso de água e geração de empregos”, afirmou Elmano.
O governador ressaltou que, enquanto em outros países, o alto consumo energético desses empreendimentos é visto como um desafio, no Nordeste, representa uma solução, e que a chegada de grandes centros de dados ao Ceará deve impulsionar a economia e gerar empregos diretos e indiretos.
Ceará se prepara para apresentar compromissos na COP 30
O tema fará parte das discussões que o Estado levará à COP 30, conferência mundial sobre mudanças climáticas que está sendo realizada em Belém, no Pará. O governador representará os estados do Nordeste no evento, que reunirá líderes de todo o mundo para debater medidas de redução de emissões e adaptação climática.
“O Nordeste é responsável por mais de 90% da energia eólica e mais de 50% da solar produzida no país. Nosso desafio é viabilizar ainda mais o crescimento da energia renovável, que é a grande contribuição do Nordeste para o Brasil e para o mundo”, afirmou.
Recuperação da Caatinga
Elmano também adiantou que os estados nordestinos devem apresentar, de forma conjunta, projetos voltados à recuperação da Caatinga e ao fortalecimento de fundos que garantam a preservação do bioma — responsável por absorver de 40% a 50% do carbono emitido na região, de acordo com o chefe de estado.
Por fim, o governador mencionou o compromisso do Governo Federal com a expansão das linhas de transmissão de energia. “Há um leilão previsto para reforço das linhas e novos certames até 2032. Esse planejamento permitirá superar o gargalo atual da transmissão de energia no Ceará e no Nordeste”, completou.