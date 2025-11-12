Elmano planeja reutilizar água de esgoto para data centers

Elmano de Freitas defende reuso de água de esgoto em data centers como passo para o futuro sustentável do Ceará. / Crédito: THAÍS MESQUITA

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Ceará planeja reutilizar água de esgoto tratada para abastecer empresas de armazenamento e processamento de dados — os chamados data centers — que se instalarem no Estado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 12, durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A proposta integra um conjunto de ações voltadas à sustentabilidade e ao uso eficiente dos recursos naturais.

A medida, segundo o governador, vai permitir que o Ceará una dois fatores estratégicos: a oferta de energia renovável e o reuso de água, tornando o Estado um polo atrativo para empresas do setor tecnológico e digital. “Vamos reutilizar água de esgoto para oferecer aos data centers, o que permite uma grande condição de sustentabilidade, porque teremos energia renovável, reuso de água e geração de empregos”, afirmou Elmano. O governador ressaltou que, enquanto em outros países, o alto consumo energético desses empreendimentos é visto como um desafio, no Nordeste, representa uma solução, e que a chegada de grandes centros de dados ao Ceará deve impulsionar a economia e gerar empregos diretos e indiretos.

Ceará se prepara para apresentar compromissos na COP 30 O tema fará parte das discussões que o Estado levará à COP 30, conferência mundial sobre mudanças climáticas que está sendo realizada em Belém, no Pará. O governador representará os estados do Nordeste no evento, que reunirá líderes de todo o mundo para debater medidas de redução de emissões e adaptação climática.