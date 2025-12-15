UE espera assinar acordo comercial 'de máxima importância' com Mercosul até o final do ano

Segundo o porta-voz, a UE está "muito empenhada em levar este acordo até a linha de chegada", dentro de uma estratégia mais ampla de defesa do comércio internacional. "Acreditamos no comércio global, vimos como ele entregou resultados para os nossos cidadãos e parceiros ao redor do mundo, e acreditamos que continuará a fazê-lo", afirmou. De acordo com o representante, o bloco está "dobrando a aposta no livre-comércio como fonte de crescimento econômico, competitividade, criação de empregos e estabilidade em um momento turbulento".

A Comissão Europeia afirmou nesta segunda-feira (15) que espera assinar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul até o fim deste ano e classificou a conclusão do tratado como de "máxima importância" para o bloco. As declarações foram feitas por um porta-voz de comércio da Comissão Europeia, durante coletiva de imprensa em Bruxelas.

Ao tratar especificamente do Mercosul, o representante destacou que o acordo vai além do ganho econômico imediato. "Estamos falando de reunir dois dos maiores blocos comerciais do mundo", disse, acrescentando que o pacto criaria uma plataforma baseada em confiança e em regras para cooperação em temas globais como clima e segurança econômica.

O porta-voz ressaltou que o tratado pode gerar economias relevantes para empresas europeias. Segundo ele, o acordo permitiria economizar cerca de 4 bilhões de euros por ano em tarifas de exportação, beneficiando aproximadamente 60 mil empresas que exportam para a região, das quais cerca de metade são pequenas e médias empresas. Ele também frisou que há oportunidades em todos os setores, inclusive no agrícola, lembrando que a UE possui um "substancial superávit agrícola, entre 60 e 70 bilhões de euros, ao mesmo tempo em que "defende de forma robusta suas sensibilidades agrícolas".

Na avaliação do porta-voz, a assinatura do acordo enviaria "um sinal forte de que acordos baseados em regras ainda oferecem enorme valor" e funcionam como "um porto seguro" para a economia global no atual cenário geopolítico.