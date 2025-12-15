Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará lidera produção na indústria calçadista brasileira

Ceará lidera produção na indústria calçadista brasileira

Mesmo com a retração do emprego no setor em nível nacional, o Ceará mantém posição de destaque na indústria calçadista brasileira
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com quase um quarto de toda a produção nacional, o Ceará liderou a indústria calçadista brasileira em 2024, ano em que o setor atingiu seu maior volume dos últimos seis anos e superou, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia.

Dos 929,5 milhões de pares de calçados produzidos no País, 226 milhões saíram de fábricas cearenses, consolidando o Estado como o principal polo produtivo do Brasil.

Entre 2022 e 2024, o Estado manteve a maior participação na produção nacional em volume, com percentuais acima de 23% em todos os anos, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Em 2023, por exemplo, o Ceará respondeu por 24,4% do total produzido no País.

Leia mais

Além do volume, a indústria calçadista do Ceará também se destaca pelo peso econômico.

Em 2023, o Estado foi o segundo maior do Brasil em agregação de valor no setor, concentrando 18,8% do Valor da Transformação Industrial (VTI) nacional, atrás apenas do Rio Grande do Sul (29,5%) e à frente de São Paulo.

Os dados fazem parte do estudo “Evolução e Desempenho da Indústria de Calçados no Ceará: uma análise de longo prazo”, publicado no Ipece Informe, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), em novembro de 2025.

O trabalho é assinado pelos analistas de Políticas Públicas Witalo de Lima Paiva e Alexsandre Lira Cavalcante, além da assessora técnica Ana Cristina Lima Maia e elaborado pela Diretoria de Estudos Econômicos do Ipece, sob coordenação do professor Ricardo Pereira.

Leia mais

Empregos na indústria calçadista

Segundo a análise, entre 2010 e 2023, quase todos os principais estados empregadores da indústria de calçados registraram queda no número de vínculos formais.

A única exceção foi a Bahia, que apresentou crescimento de 2,62%. São Paulo liderou as perdas no período, com retração de 43,82%, seguido pelo Rio Grande do Sul (-30,76%).

No Ceará, a redução foi de 0,79%. Esse movimento ajuda a explicar a retração de 20,79% observada no emprego da indústria calçadista em todo o País.

Leia mais

Apesar do recuo, o Ceará avançou em posição no cenário nacional. De acordo com Witalo Paiva, o Estado passou a ocupar o segundo lugar no ranking brasileiro de vínculos formais ativos no setor.

Em 2023, eram 66.355 empregos, o que elevou a participação cearense de 15,9%, em 2010, para 19,9% do total nacional.

O Rio Grande do Sul segue na liderança em número absoluto de trabalhadores, com 95.942 vínculos, mas perdeu espaço ao longo do período, reduzindo sua participação de 33,3% para 28,8%.

Leia mais

No território cearense, a indústria calçadista apresenta ampla distribuição. Em 2023, havia empregos formais do setor em 42 municípios, alcançando quase 23% das cidades do Estado e gerando impactos diretos sobre o mercado de trabalho e a renda local.

Sobral (11.702 vínculos) e Horizonte (10.969) concentram os maiores contingentes e, juntas, respondem por 34,2% dos empregos formais da indústria no Ceará.

O peso da atividade no interior também é significativo. Ainda em 2023, 15 municípios cearenses ultrapassaram a marca de mil trabalhadores na indústria calçadista.

Entre os destaques estão Quixeramobim, com 6.153 empregos, Itapipoca (4.860), Morada Nova (3.987), Brejo Santo (3.979), Crato (2.197) e Russas (2.114).

Qual o impacto na indústria brasileira após retirada de tarifas por Trump? Veja análise | OP News

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas EMPREGOS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar