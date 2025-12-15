Ceará lidera produção na indústria calçadista brasileira

O Ceará produz 226 milhões pares de calçados entre os 929,5 milhões produzidos nacionalmente / Crédito: ALEXANDRE RAUPP SCHEBELA

Com quase um quarto de toda a produção nacional, o Ceará liderou a indústria calçadista brasileira em 2024, ano em que o setor atingiu seu maior volume dos últimos seis anos e superou, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia. Dos 929,5 milhões de pares de calçados produzidos no País, 226 milhões saíram de fábricas cearenses, consolidando o Estado como o principal polo produtivo do Brasil.