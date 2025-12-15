Taxas de Juros caem com dólar e após queda do IBC-Br

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 15, alinhados ao dólar e rendimentos dos Treasuries, e após o IBC-Br de outubro cair 0,25% em outubro ante setembro, ficando abaixo da mediana do Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,10%. Às 9h40, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,590%, de 13,642% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 12,940%, de 13,012%, e o para janeiro de 2031 estava na mínima de 13,230%, de 13,296% no ajuste de sexta-feira, dia 12.