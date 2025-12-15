IBC-Br sobe 2,52% nos 12 meses até outubro e 2,41% no acumulado de 2025

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 2,52% nos 12 meses encerrados em outubro, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira. É uma desaceleração frente ao mesmo período até setembro, quando a alta era de 3,07% (revisado, de 3,0%). O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor, cresceu 1,82% - também desacelerando frente ao mesmo intervalo de tempo até setembro, quando avançava 2,37% (revisado, de 2,34%). O indicador da agropecuária acumulou alta de 13,26% nos 12 meses até outubro contra 13,58% (revisado, de 13,54%) no mesmo período até o mês anterior .

Também em 12 meses, a taxa acumulada pelo IBC-Br da indústria passou de 1,93% (revisado, de 1,95%) para 1,44%. O índice de serviços passou de 2,53% (revisado, de 2,48%) para 2,07%. A alta do indicador de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - passou de 2,44% (revisado, de 2,42%) para 1,43%. Acumulado de 2025 No acumulado de janeiro a outubro de 2025, o IBC-Br total cresceu 2,41% na comparação com o mesmo período de 2024.

O índice ex-agropecuária avançou 1,66%, enquanto o indicador próprio do agro teve alta de 13,72%. A indústria subiu 1,48%; os serviços, 1,91%; e os impostos, 0,99%. Trimestre No trimestre móvel encerrado em outubro, na série com ajuste sazonal e frente aos três meses anteriores, o IBC-Br total caiu 0,21%. O índice ex-agropecuária recuou 0,22%, e o específico do agro, recuou 1,86%. A indústria caiu 0,85%; os serviços subiram 0,03%; enquanto os impostos cederam 0,71%.