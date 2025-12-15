Projeto social estimula autonomia financeira de mulheres no Rio 

Oferecer capacitação profissional com mentoria especializada e noções de mercado integradas à realidade socioemocional é o caminho que o Instituto da Providência adotou para auxiliar mulheres a transformarem sua realidade por meio do empreendedorismo. O projeto Mulher Potência Empreendedora oferece cursos de formação profissional nos setores de gastronomia, moda e beleza para mulheres na zona oeste do Rio de Janeiro. Oferecer capacitação profissional com mentoria especializada e noções de mercado integradas à realidade socioemocional é o caminho que o Instituto da Providência adotou para auxiliar mulheres a transformarem sua realidade por meio do empreendedorismo.

Oportunidade Uma das beneficiadas pelo projeto é Bruna Mariano (a quarta da esquerda para a direita na foto principal), que morava de favor na casa da irmã e não tinha renda própria. Ela conheceu o Instituto da Providência por meio de uma assistente social e se inscreveu mesmo sem saber no que queria trabalhar. Hoje, Bruna tem seu próprio salão de tranças, é instrutora na área e conseguiu comprar uma casa.

“Hoje posso dizer que a menina que chegou ao instituto foi acolhida e, com a força e tudo que eles me ensinaram, viveu a virada de chave da vida. Tudo que conquistei foi através do instituto e das pessoas que fazem esse projeto maravilhoso se tornar real, nos mostrando que podemos sair do nada, ser alguém e conquistar nosso espaço no mundo”, diz Bruna. Outra empreendedora, Cristina Gomes conta que a capacitação profissional em moda foi o que tirou sua família de uma situação financeira delicada, e deu a ela a oportunidade de criar a própria marca de bolsas e acessórios sustentáveis. Com o marido desempregado e dois filhos, a única renda da casa vinha de programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família. “Enfrento alguns desafios por ser mulher e mãe, nunca deixei de empreender. Toda minha renda familiar vem do que faço, jamais terei como pagar o Instituto da Providência pela mão amiga”, destaca Cristina.

O público-alvo dos cursos são mulheres com renda familiar per capita com indicador abaixo da linha da pobreza extrema, com idades entre 18 a 60 anos e residentes de áreas de vulnerabilidade social. Desde 2022, mais de 1,7 mil mulheres foram impactadas pela iniciativa, que oferece, junto com a formação, um capital semente de R$ 1,5 mil para fortalecer os empreendimentos. Estrutura familiar

Segundo uma análise dos dados de 2024 feita pelo instituto, 80% das beneficiárias são chefes de família, 76% têm mais de 30 anos, 79% são negras ou pardas e 54% não concluíram o ensino médio. Até agora, o projeto já gerou 684 novos negócios e concedeu 364 recursos para capital de giro. “O projeto Mulher Potência Empreendedora nasce de um conhecimento de muitos anos de trabalho com esse público. No momento que a gente entende qual é o papel da mulher na sociedade, sabe? Enquanto chefe de família, enquanto responsável”, conta a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi.