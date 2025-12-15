Philips fecha acordo para comprar SpectraWAVE e ampliar uso de IA em intervenções coronarianas

Em comunicado, a Philips afirmou que a aquisição reforça sua aposta em terapias guiadas por imagem e amplia sua atuação em intervenções coronarianas, ao incorporar soluções como o sistema HyperVue, descrito como uma tecnologia de "imagem vascular aprimorada" capaz de combinar diferentes métodos de visualização dentro das artérias coronárias com suporte de IA.

A Philips anunciou nesta segunda-feira, 15, um acordo para adquirir a SpectraWAVE, empresa norte-americana especializada em tecnologias de imagem intravascular e avaliação fisiológica coronariana com uso de inteligência artificial (IA). Os termos financeiros da operação não foram divulgados.

A empresa destacou que as tecnologias da SpectraWAVE têm potencial para "aumentar significativamente a adoção" de imagem intravascular e avaliação fisiológica, sobretudo quando integradas à plataforma Azurion, principal sistema de terapia guiada por imagem da Philips.

A expectativa é oferecer um portfólio mais completo, que una dispositivos já existentes, como Eagle Eye Platinum e OmniWire iFR, a novas soluções baseadas em IA.

Fundada em 2017 e sediada em Bedford, no Estado de Massachusetts, a SpectraWAVE emprega mais de 70 pessoas.

Segundo a Philips, suas tecnologias são voltadas ao tratamento da doença arterial coronariana, a forma mais comum de cardiopatia, que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo.