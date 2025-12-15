Ambev inaugura fábrica de garrafas no PR que teve investimento de R$ 1 bilhão

A Ambev inaugura nesta segunda-feira, 15, sua nova fábrica de garrafas de vidro em Carambeí, no interior do Paraná. O investimento foi de R$ 1 bilhão, e a unidade está equipada para produzir 600 milhões de garrafas de diferentes cores e formatos por ano. A planta abastecerá as cervejarias da empresa espalhadas pelo Brasil, em Estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e o próprio Paraná. O investimento transformou o Estado do Paraná naquele em que a Ambev passa a integrar todas as fases de produção, conceito que a empresa chama de "do grão ao gole". A fábrica deve otimizar custos logísticos e reduzir o tempo de entrega.

Tais melhorias devem ajudar a companhia a acompanhar a crescente demanda por cervejas premium. No terceiro trimestre de 2025, a Ambev retomou a liderança no segmento após 10 anos. Desde 2019, o portfólio desses produtos acumula crescimento de 200% no volume de vendas. A fábrica poderá produzir formatos como long-neck e 600 ml. Inicialmente, a produção será de garrafas verdes. Contudo, a unidade também está preparada para, no futuro, fabricar embalagens transparentes (flint) e âmbar. Assim, os modelos servirão aos rótulos Stella Artois, em sua versão regular e Pure Gold (sem glúten), e à puro malte Spaten, além de Corona e Original. Essa é a primeira fábrica de garrafas de vidro da Ambev no Estado e deve, segundo a empresa, ter papel fundamental para o aumento de produção nos segmentos de cerveja premium e zero álcool, os que mais crescem no País. Com esse investimento, a região passa a contar com a cadeia cervejeira completa, reunindo maltaria, fábrica de latas, cervejaria, centros de distribuição e, agora, a nova fábrica de vidro. "O Paraná é um Estado estratégico e muito importante para a Ambev. Temos campos de cevada, fábricas, centros de distribuição e milhares de colaboradores no Estado que trabalham todos os dias para entregar os melhores produtos e serviços para os paranaenses. Agora, as garrafas feitas aqui no Paraná vão chegar também em outros estados e abastecer nossas fábricas pelo Brasil, gerando impacto nacional na cadeia de valor", diz o CEO da Ambev, Carlos Lisboa.