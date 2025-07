Eusébio tem a população mais rica do Ceará, mostra estudo do Ipece

Com renda média mensal de R$ 4.607,83, a população do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, é a mais rica do Ceará. Deixou para trás a capital, Fortaleza, que vem em segundo lugar com uma média de R$ 3.084,07. Os números fazem parte do estudo divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O valor considera os ganhos do responsável pelo domicílio.

O objetivo do estudo, de acordo com o analista de Políticas Públicas do Ipece, Cleyber Nascimento de Medeiros, é mostrar um panorama detalhado da renda média das pessoas responsáveis pelos domicílios nas 14 Regiões de Planejamento e nos 184 municípios cearenses, com base nos dados do Censo Demográfico 2022.