Com preocupação com mercado de trabalho, diretor do Fed defende corte dos juros em dezembro

Autor Agência Estado
O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco centra norte-americano) Christopher Waller afirmou que defende um corte nas taxas de juros na próxima reunião do BC dos Estados Unidos, prevista para 10 de dezembro, considerando sua preocupação com o mercado de trabalho. A declaração foi realizada em entrevista para a Fox Business nesta segunda-feira, 24.

"Desde a última reunião do Fed, os dados disponíveis sugerem pouca mudança, com a inflação não sendo um grande problema, mas o mercado de trabalho enfraquecido", disse o membro do Fed.

Waller diz não acreditar não haverá recuperação nas próximas semanas e destaca que a maioria dos dados do setor privado indica que o mercado está enfraquecido, já que também não há, segundo ele, evidências de que as empresas estão prestes a realizar contratações em massa. "Se os dados mostrarem uma recuperação, podemos ser mais cautelosos", ponderou.

Por outro lado, em relação à inflação, ele cita que a inflação subiu "um pouco", mas que irá cair e, excluindo tarifas, está em torno de 2,4% ou 2,5%. "O impacto da inflação causada pelas tarifas não é tão grande, será um evento isolado", acrescentou.

O diretor defende uma abordagem "reunião a reunião" para o encontro em janeiro, já que a "enxurrada" de indicadores econômicos será responsável por indicar a trajetória a ser seguida pelo Fed.

Waller, que é cotado para possivelmente assumir o cargo de Jerome Powell na presidência do Fed, afirmou que teve uma "ótima reunião" com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, responsável por guiar as entrevistas dos candidatos. "Conversei com Bessent há 10 dias e tivemos uma ótima reunião sobre economia e mercado. A administração está procurando alguém com experiência que saiba como desempenhar a função", disse.

