Inscrições para concurso da UFC encerram-se segunda-feira, 15

O concurso oferece 50 colocações para nível superior e outras 27 para nível médio/técnico / Crédito: FÁBIO LIMA

Encerra nesta segunda-feira, 15, as inscrições para o concurso público que oferta 77 vagas para cargos técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dessas, 50 colocações são para nível superior e as outras 27 para nível médio/técnico.

As vagas estão divididas em dois editais que abrangem as áreas de administração, arquiteto e urbanista, arquivista, auditor, análises clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica entre outras. Sobre as inscrições As inscrições para o concurso devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do certame, até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2025, considerando o horário de Fortaleza. Para participar, o candidato deve preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição e, em seguida, gerar o boleto bancário, que será emitido em seu próprio nome. A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior.