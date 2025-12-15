Inscrições para concurso da UFC encerram-se segunda-feira, 15

Inscrições para concurso da UFC com 77 vagas encerram-se nesta segunda-feira, 15A Universidade Federal do Ceará (UFC) disponibiliza 77 vagas para cargos técnicos-administrativos em educação, distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior
Encerra nesta segunda-feira, 15, as inscrições para o concurso público que oferta 77 vagas para cargos técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Dessas, 50 colocações são para nível superior e as outras 27 para nível médio/técnico.
As vagas estão divididas em dois editais que abrangem as áreas de administração, arquiteto e urbanista, arquivista, auditor, análises clínicas, Biotecnologia, Biotério, Eletrotécnica entre outras.
Sobre as inscrições
As inscrições para o concurso devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do certame, até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2025, considerando o horário de Fortaleza.
Para participar, o candidato deve preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição e, em seguida, gerar o boleto bancário, que será emitido em seu próprio nome.
A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior.
O pagamento poderá ser efetuado até a data de vencimento do boleto, em qualquer agência do Banco do Brasil, terminais de autoatendimento, correspondentes bancários ou via Internet Banking.
Os editais preveem ainda políticas de ações afirmativas: 5% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.
Já candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas têm direito à reserva de 30% das vagas, nos casos em que houver oferta de duas ou mais vagas para o cargo ou área.
Provas e resultados finais
A prova escrita objetiva será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza, para os candidatos inscritos nos dois editais.
O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos, conforme o cargo pretendido.
A divulgação do resultado final do Edital nº 1/2025 está prevista para o dia 11 de maio de 2026.
Já os candidatos inscritos no Edital nº 2/2025 também passarão por uma prova prática, que será realizada entre os dias 22 de abril e 21 de maio de 2026.
O resultado final desse edital deverá ser publicado em 10 de junho de 2026.
Os aprovados poderão ser lotados em qualquer um dos campi da UFC, localizados nos municípios de Fortaleza, Russas, Sobral, Quixadá, Crateús e Itapajé, conforme as necessidades administrativas e o interesse da instituição.
Vagas do Edital nº 1/2025
São 49 vagas de nível superior para os cargos de:
- Administrador: 4 vagas
- Arquiteto e urbanista: 1 vaga
- Arquivista: 1 vaga
- Auditor: 1 vaga
- Bibliotecário-documentalista: 3 vagas
- Contador 1 vaga,
- Economista: 1 vaga
- Enfermeiro: 5 vagas
- Engenheiro agrônomo: 1 vaga
- Estatístico: 1 vaga
- Farmacêutico: 2 vagas
- Farmacêutico / Bioquímica: 2 vagas
- Fisioterapeuta: 4 vagas
- Médico / Cardiologia: 1 vaga
- Médico / Medicina da Família e Comunidade: 1 vaga
- Médico / Medicina do Trabalho: 1 vaga
- Médico / Psiquiatria: 5 vagas
- Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva: 2 vagas
- Odontólogo: 1 vaga
- Pedagogo; 1 vaga
- Produtor cultural: 2 vagas
- Psicólogo / Psicologia Educacional: 4 vagas
- Químico: 1 vaga
- Técnico em assuntos educacionais: 3 vagas
Para nível médio/técnico, o edital oferece 12 vagas:
- Técnico em Enfermagem: 6 vagas
- Técnico de Tecnologia da Informação / Suporte em Sistemas: 3 vagas
- Redes de Computadores: 3 vagas
- Técnico em Contabilidade: 2 vagas
- Técnico em Agropecuária: 1 vaga
Vagas do Edital nº 2/2025
São ofertadas 15 colocações para técnicos de laboratório, distribuídos entre as seguintes áreas:
- Análises Clínicas: 1 vaga
- Biotecnologia: 1 vaga
- Biotério: 1 vaga
- Eletrotécnica: 1 vagas
- Fertilidade de Solos: 1 vaga
- Física: 2 vagas
- Gestão da Produção: 2 vagas
- Mineração: 1 vaga
- Prótese Dentária: 2 vagas
- Química: 2 vagas
- Resíduos Sólidos: 1 vaga
Além dessas, também há uma vaga de nível superior, para o cargo de tecnólogo / Mecatrônica Industrial.
Concurso público da Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Inscrições: até esta segunda-feira, 15, às 23h59
- Onde se inscrever: site oficial do concurso
- Taxa de inscrição: R$ 120 – nível médio/técnico e R$ 150 – nível superior
- Total de Vagas: 77 (50 para cargos de nível superior e 27 para nível médio/técnico)
- Prova escrita: 22 de fevereiro de 2026, em Fortaleza
- Prova prática (Edital nº 2/2025): de 22 de abril a 21 de maio de 2026
- Resultado final: Edital nº 1/2025 no dia 11 de maio de 2026 e Edital nº 2/2025 no dia 10 de junho de 2026
- Reserva de vagas: 5% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (quando houver duas ou mais vagas por cargo/área)
