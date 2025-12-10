Ceará dispara no abate de bovinos e na captação de leite

Abate de bovinos cresceu 28,1% no 3º trimestre de 2025, enquanto a captação de leite avançou 34,8%, segundo o IBGE / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará apresentou um dos desempenhos mais expressivos do País na pecuária durante o terceiro trimestre de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10 de dezembro, mostram avanços no abate de bovinos, frangos e suínos, além de um salto na aquisição de leite cru pelos laticínios.