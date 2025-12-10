Ibovespa sobe com minério, mas alta é frágil por cautela antes de Fed e Copom

O Ibovespa sobe na manhã desta quarta-feira, 10, em meio à valorização do minério de ferro. A elevação é moderada e envolta à volatilidade, diante da indefinição dos índices futuros de ações de Nova York e em meio à espera dos investidores pelas decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil. À tarde, a expectativa do mercado é que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) promova novo corte de juros norte-americanos em 0,25 ponto porcentual, seguida de entrevista do presidente Jerome Powell. Já o Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a Selic em 15,00% ao ano. Antes, os investidores avaliam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto digerem a aprovação do projeto de lei (PL) da dosimetria.

Segundo Rodrigo Alvarenga, sócio da ONE Investimentos, o comportamento dos ativos nesta manhã está meio destoante, "sem otimismo, sem pessimismo", apesar do avanço dos juros futuros. "Não é pelo IPCA em si, que veio em linha, mas talvez esperando pelo o que pode vir do comunicado do Fed e do Copom hoje, se vem algum sinal quanto aos próximos passos", diz. De acordo com Alvarenga, o IPCA de novembro veio em linha e não altera a expectativa de manutenção da Selic em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) no início da noite de hoje. Já o Fed, deve cortar os juros. Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA ficou em 18%, na mediana das projeções, após alta de 0,09%, acumulando 4,46% em 12 meses, aquém do teto da meta de 4,50%.

Na política, o PL, que foi aprovado por 291 votos a 148, reduz penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro por 291 a 148. O projeto pode diminuir o tempo de reclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para 2 anos e 4 meses. O texto foi ao Senado, e o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) prometeu votação rápida. "O projeto de dosimetria das penas é uma anistia light ao ex-presidente e foi um afago do centrão ao clã Bolsonaro, que busca convencer a família a desistir da candidatura de Flávio Bolsonaro", cita em nota a 4Intelligence no Café Político. Na avaliação dos analistas políticos da consultoria, seja qual for o futuro da pré-candidatura do senador (PL-RJ), anunciada na sexta-feira, "já se pode dizer que a operação Flávio Bolsonaro presidente foi positiva para o ex-presidente. Está prestes a render a Bolsonaro cerca de quatro anos.