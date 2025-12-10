Quatro dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em novembro

Quatro dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Alimentação e Bebidas, queda de 0,01% e impacto de 0,00 ponto porcentual; Artigos de Residência, -1,00% e impacto de -0,03 ponto porcentual; Comunicação, -0,20% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Saúde e Cuidados Pessoais, -0,04% e impacto de 0,00 ponto porcentual.