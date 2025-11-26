Leite, arroz, gasolina e energia aliviam IPCA-15 de novembro

Os recuos nos preços do leite longa vida (-3,29%), arroz (-3,10%), gasolina (-0,48%) e energia elétrica residencial (-0,38%) ajudaram conjuntamente a deter a prévia da inflação oficial no País em -0,08 ponto porcentual em novembro. Os quatro subitens figuraram no topo do ranking de maiores alívios neste mês, com uma contribuição individual de -0,02 ponto porcentual cada um.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro. A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,20% neste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).