Leite, arroz, gasolina e energia aliviam IPCA-15 de novembro
Os recuos nos preços do leite longa vida (-3,29%), arroz (-3,10%), gasolina (-0,48%) e energia elétrica residencial (-0,38%) ajudaram conjuntamente a deter a prévia da inflação oficial no País em -0,08 ponto porcentual em novembro. Os quatro subitens figuraram no topo do ranking de maiores alívios neste mês, com uma contribuição individual de -0,02 ponto porcentual cada um.
Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro. A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,20% neste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na direção oposta, figuraram no ranking de maiores pressões sobre o IPCA-15 os subitens passagem aérea (alta de 11,87% e impacto de 0,08 ponto porcentual), hospedagem (4,18% e 0,03 ponto porcentual), pacote turístico (3,90% e 0,02 ponto porcentual), lanche fora de casa (0,97% e 0,02 ponto porcentual), refeição fora de casa (0,56% e 0,02 ponto porcentual) e plano de saúde (0,50% e 0,02 ponto porcentual).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente