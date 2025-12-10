IPCA tem alta de 0,18% em novembro ante elevação de 0,09% em outubro, diz IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou novembro com alta de 0,18%, ante uma elevação de 0,09% registrada em outubro. O resultado veio idêntico à mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O intervalo entre avanços tinha variação entre 0,16% e 0,26%.

Conforme informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira, dia 10, o resultado acumulado em 12 meses do índice foi de 4,46% até novembro, um pouco abaixo da mediana das projeções, de alta de 4,47%, com intervalo de avanços entre 4,44% a 4,54%.