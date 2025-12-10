Taxas de juros rondam ajustes com IPCA em linha, dólar fraco e yield da T-Note em alta

Os juros futuros rondam a estabilidade em toda a curva na manhã desta quarta-feira, 10, após a divulgação do IPCA de novembro em linha com o esperado, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries e com o mercado atento à agenda do Congresso e notícias sobre a corrida presidencial.

O movimento é contido uma vez que a maior expectativa durante a sessão de hoje é com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), já que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) será repercutida amanhã. O dólar opera em queda ante o real.