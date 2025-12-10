BC do Canadá confirma previsão e mantém juros em 2,25% ao ano, de olho em inflação e incertezas

Segundo o comunicado, a decisão ocorre em um ambiente global em que grandes economias "continuam a mostrar resiliência ao protecionismo comercial dos EUA", embora a incerteza permaneça elevada.

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) deixou nesta quarta-feira, 10, sua taxa básica de juros inalterada em 2,25%, afirmando que o nível atual da política monetária é apropriado para manter a inflação em 2% e "ajudar a economia durante período de ajuste estrutural". A decisão veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

A economia canadense avançou 2,6% no terceiro trimestre acompanhando melhora no mercado de trabalho, apesar da "volatilidade no comércio", e o banco central prevê demanda doméstica mais forte no quarto trimestre.

Contudo, o BoC ressalta que a esperada queda das exportações líquidas pesará sobre o crescimento do PIB, o mantendo fraco.

A inflação ao consumidor desacelerou para 2,2% em outubro, permanecendo próxima à meta de 2%.

O BoC avalia que a inflação subjacente segue perto de cerca de 2,5%. Apesar de possíveis oscilações no curto prazo, a instituição espera que a folga na economia compense pressões de custo, mantendo o indicador perto da meta de 2%.