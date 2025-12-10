Custo da construção civil no Ceará está acima da média regional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Custo da construção civil no Ceará variou acima da média do Nordeste, diz IBGE

O custo da construção civil no Estado subiu 0,34% em novembro, mantendo o metro quadrado acima de R$ 1.780 de acordo com o Sinapi; saiba mais
Isabella Pascoal
Tipo Notícia

O custo da construção civil no Ceará voltou a subir em novembro e registrou uma variação mensal de 0,34%, ritmo superior à média do Nordeste (0,16%, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o custo médio do metro quadrado no Estado passou de R$ 1.780,81 em outubro para R$ 1.786,91 em novembro, sendo R$ 1.104,83 referentes aos materiais e R$ 682,08 à mão de obra.

O acumulado no ano chegou a 7,41% e, em 12 meses, 7,45%, indicando uma alta consistente no setor.

Mesmo quando o cálculo é feito sem considerar a desoneração da folha de pagamento, a variação mensal permanece acima da média regional — 0,32% — e o custo por metro quadrado alcança R$ 1.891,57.

No cenário nacional, ritmo de alta é mais moderado

No Brasil, o Sinapi apresentou uma variação de 0,25% em novembro, ligeiramente abaixo dos 0,27% registrados em outubro, e uma das menores taxas do ano.

O acumulado em 12 meses ficou em 5,31%, mostrando estabilidade frente ao mesmo período anterior (5,30%).

O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 1.877,29 em outubro para R$ 1.882,06 em novembro, sendo R$ 1.075,50 relativos aos materiais e R$ 806,56 à mão de obra.

Segundo o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, o comportamento do mês foi influenciado pelo baixo número de acordos coletivos captados, o que levou a menor taxa do ano na parcela da mão de obra: 0,09%.

Já os materiais tiveram alta de 0,38%, mostrando ligeiro aumento em relação a outubro (0,31%).

De janeiro a novembro, os materiais acumulam 3,92% de variação, enquanto a mão de obra soma 6,75%. Em 12 meses, os índices são de 4,26% e 6,81%, respectivamente.

