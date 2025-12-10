Custo da construção civil no Ceará está acima da média regional

Enquanto alguns estados do Nordeste registraram desaceleração, o Ceará manteve ritmo firme de aumento no custo por metro quadrado / Crédito: CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

O custo da construção civil no Ceará voltou a subir em novembro e registrou uma variação mensal de 0,34%, ritmo superior à média do Nordeste (0,16%, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com o resultado, o custo médio do metro quadrado no Estado passou de R$ 1.780,81 em outubro para R$ 1.786,91 em novembro, sendo R$ 1.104,83 referentes aos materiais e R$ 682,08 à mão de obra.